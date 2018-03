И аматьорите се включват в 100% Power Mача на звездите

Баскетбол

BGO Software Basketball League има огромната чест да се включи в 15-тото издание на 100 % All Star Game в България! Събитието ще се проведе във великолепната Арена “Ботевград” на 22 април 2018 г. Аматьорските отбори на България ще организират аматьорски All Star Game преди този на професионалистите в едноименното събитие. Чрез гласуване, което ще започне на 26 март, всеки от четирите региона на BGO Software Basketball League ще излъчат представители за 100 % Power Мача на звездите. В него състезателите ще бъдат разделени в два отбора – отбор на регион ЗАПАД срещу сборен отбор от региони ЦЕНТЪР, ИЗТОК и ЮГ!



Една от най-атрактивните части от 100 % Power Мача на звездите са конкурсите по стрелба и забивки. Такива ще присъстват и в All Star Game на BGO Software Basketball League! Тази година победителите от конкурсите при аматьорите ще получат възможността да докажат своите умения и в конкурсите при професионалистите!



Очакват се много изненади и приятни емоции през целия ден на 100% Power All Star Game 2018! Не го пропускайте и от сега си освободете неделята на 22-ри Април! Мачът на звездите при аматьорите ще бъде излъчен на живо по Баскетбол ТВ.



В 00.00 часа на 26-ти март приключи гласуването за избор на първите 20 играчи в 100% Power Mача на звездите. 6588 души гласуваха на страницата на на събитието. Резултатите ще бъдат обявени още утре. Очаква се да бъдат попълнени останалите четири играчи от треньорите и организаторите, а веднага след това ще се състои и пресконференция на която чрез стария детски метод настъпванка ще бъде определен кои играчи в кой отбор ще застанат.



Юбилейното 15-то издание на 100 % Power Maч на звездите ще бъде организирано от "СпортЛаб" ЕООД, Българската федерация по баскетбол, Национална Баскетболна Лига и Община Ботевград. За втора поредна година събитието ще носи името на бранда „Престиж 96” АД – 100 % Power. ПРЕСТИЖ е един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България и пазарен лидер във всички категории, в които оперира: бисквити, вафли и мини кейкове с марките Траяна, Мираж, Роден Край, Хипер, Троя, Споко, Ная, Мюсли, Насладки, Престиж, Престиж Селекция, 100% Power, Престиж Wellness и FRUNU с дял на продажбите в стойност от над 23% в стойност по данни на AC Nielsen.



За „Престиж“ работят над 600 човека, за които повод за гордост е и високата социална ангажираност на компанията с фокус върху децата и младите хора на България, тяхното образование, личностно израстване, култура, спорт и здравословен начин на живот.



През 2004 година звездният двубой бе възобновен след 10-годишно прекъсване с името Хановер Кооп Мач на звездите, в следващите 10 издания офицалното име е HDI All Star Game, а от 2015 година новият генерален спонсор "Престиж" е включен в името на отбора - директно или чрез свой бранд. Домакини на събитието са били през годините Варна, София, Самоков, Ямбол, Пловдив и сега Ботевград. За годишнината организаторите предвиждат няколко изненади за феновете, които ще включват музикална програма с популярен сред младежите изпълнител, специални шоу елементи, много награди.



Ще бъде спазена традицията да има и допълнителен демонстративен двубой по време на събитието, който ще се проведе в подкрепа на започналата през 2015 година кампания "Аз обичам баскетбола" - целяща България да спечели домакинство на една от групите на Европейското първенство по баскетбол за мъже през 2021 година. Няма да се мине и без традиционните конкурси 100% Power Забивки, 100% Power Тройки и 100% Power Умения. Телевизионен партньор на двубоя е традиционно Българската национална телевизия, която ще го излъчи директно по първия си канал. Продажбата на билетите ще стартира в сряда /28.03.2018 г./ в мрежата на Еventim на цена от 5 лв. като последната седмица преди събитието цената ще бъде 7 лв.