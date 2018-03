Баскетбол Канзас изхвърли Дюк след епичен мач 26 март 2018 | 13:21 - Обновена 0 0 0 0 2



Джейхоукс се завръщат във Финалната четворка на Мартенската лудост след прекъсване от шест години - последното им участие датира от 2012, когато те стигнаха до финал, който в последствие бе загубен от Кентъки. Украинският гард на Канзас Святосляв Михайлюк прати срещата в продължение с кош 27 секунди преди края. По-рано Грейсън Алън бе дал аванс от 69:72 на Дюк, а именно той можеше да спечели срещата, но пропусна да вкара при оставащи 2 секунди и така при 72:72 се стигна до допълнителен период.

KU scored a total of 13 points in overtime, and Malik Newman scored all 13. Malik outscored the entire Duke team 13-9 in overtime. Wild. pic.twitter.com/WjrMu0Vf6U — Kansas Jayhawk Fans (@FansOfKU) March 26, 2018

Двата тима показаха огромно желание, но при 78:78 и две оставащи минути, Малик Нюман наниза тройка, с която Канзас поведе с 81:78 и даде началото на серия от 7-0, гарантирала победата на отбора. Грейсън Алън все пак намали финалната разлика с тройка в последните секунди, която фиксира крайното 85:81. Именно Нюман вкара всички 13 точки за победителите в продължението.



Малик Нюман вкара 32 точки за Канзас, включително 5/12 от тройката и 11/12 от наказателната линия. ЛаДжерълд Вик добави 14, а Михайлюк и Девонте Греъм вкараха по 11, като европеецът овладя 10 борби и даде 5 асистенции, а също така обезличи един от най-добрите играчи на съперника - Марвин Бейгли.



Тревон Дювал се отличи с 20 точки за Дюк, докато Гари Трент-младши и Марвин Бейгли завършиха съответно със 17 и 16 за поражението на Блу Девилс.

Survive and Advance!



Malik Newman drops 32 points to lead 1 seed Kansas past 2 seed Duke 85-81 in OT!pic.twitter.com/avS5IFDpsD — CollegeBB News (@CollegeBBNCAA) March 25, 2018

“Епичен мач. Един от най-добрите, в които съм участвал. Може би дори най-добрият”, коментира щастливият Бил Селф.



“Те имат успешна баскетболна програма, също както и ние. И този мач бе доказателство за това”, каза в типичния си джентълменски стил треньорът на загубилия отбор - легендарния Майк Кжижевски.



В полуфиналите Канзас ще се изправи срещу Виланова. Джейхоукс бяха поставени под №1 в Средния запад, докато Уайлдкетс също бяха №1, но в Източния регион. Те стигнаха до Файнъл 4 след успех със 71:59 срещу Тексас Тек.



Другият полуфинал противопоставя тазгодишната сензация Лойола Чикаго и Мичигън.



