Лора Китипова: Да си шампион на родна земя е много сладко

Разпределителката на Марица и националка Лора Китипова записва първа титла с тима на Марица(Пловдив), като за нея успехът е много сладък тъй като е извоюван на родна земя. Ето какво каза тя за BGvolleyball.com след победата на Левски и златото в НВЛ-жени:

Честита титла, коментар за мача?

Смятам, че не изпитахме особени трудности да надиграем Левски. Определени фактори , които всеки път усложняват положението, отново се изразиха. Положителното е, че не се поддадохме на емоцията, запазихме самообладание и се показахме като по-добрия отбор.

@@@

Кои са тези фактори?

За тези, които не са били в залата, това са съдийските фактори. Хубавото е, че въпреки всичко, ние пак победихме и показахме това, което можем.

Това е четвърта титла за Марица, но за теб е първа..

Да, за мен е първа с този отбор. Тази година спечелихме доста неща и изпитахме много вълнуващи моменти. Класирането за групите в Шампионската лига, спечелването на Купата на България, титлата в първенството, всичко това е страхотно. Да победиш на родна земя обаче е много сладко. Родителите ми са тук, много е приятно да триумфирам с титлата.

@@@

Удовлетворена ли си от сезона?

Да, много. Това е един от най-хубавите ми сезони в кариерата. Аз съм си в къщи, бях изключително спокойна, играеше се без напрежение и това е страхотно.

