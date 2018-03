Радосвета Тенева: Направихме много успешен сезон

Волейболистките на Марица победиха Левски с 3:0 гейма, във втория мач между двата тима от финалния плейоф в НВЛ-жени и спечели титлата, която е четвърта за тима. Капитанката на шампионките Радосвета Тенева заяви, че този сезон е бил изключително успешен за тима. Ето нейното мнение за BGvolleyball.com след успеха:





„Получи се мач достоен за финал. Имаше интрига, имаше интерес. Но бихме 3:0, това беше нашето желание и го изпълнихме. Втори мач като гости, взехме го и спечелихме златото. Това е трета поредна титла, откакто аз съм отбора, иначе четвърта титла за Марица. Двубоят мина добре за нас и беше интересен за публиката. Като цяло очаквана победа. Левски има млад отбор, който се старае, тренира, подготвени са състезателките. Имат бъдеше момичетата, но все още опита натежава естествено“.

„Като цяло реализирахме много успешна година. Самият факт, че се класирахме за Шампионска лига е много стойностно за нас. Постигнахме Купа и титла, доволни сме. Определено влизането в групите на Шампионската лига е най-големия успех и много важен за нас. Но всяка титла се брои. И тази титла и купата е удоволствие за нас“.

