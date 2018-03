Уайт: Уайлдър не уважава бокса (видео)

"I'm ready to rock!" - @DillianWhyte eyes Deontay Wilder WBC World Title shot following last night's big win in London pic.twitter.com/ApwAs1MQeS — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 25, 2018

Дилиън Уайт започна с предизвикателствата към шампиона на Световния боксов съвет в тежка категория Дионтей Уайлдър. Британецът затвърди своята позиция на топ претендент след впечатляващ нокаут в събота вечер срещу непобедения до този момент Лукас Браун - Голямото татенце."Уайлдър е добър удряч, но той не уважава методиката на бокса. Има доста слаба брадичка, която може да бъде намерена. Не виждам причина, поради която той да избяга от бой с мен. Предлагам му хубава среща за много пари. Ще се бием в зала, която Уайлдър иска. Той е световен шампион, но не може да напълни арена в собствения си град. А аз без да имам някой сериозен пояс, напълних "О2" в Лондон", каза Уайт.Уайлдър вече отхвърли едно предложение да се бие с Дилиън Уайт през миналата година, разкри промоутърът Еди Хърн. То беше на стойност $4 млн.