Лукас Браун: Добре съм, ще се върна

не възнамерява да прекратява кариерата си, а обеща да се върне на ринга.38-годишният австралиец бе брутално нокаутиран от британецав 6-ия рунд снощи на "О2 Арена" в Лондон.написа Лукас Браун в социалната мрежа.

Това беше първо поражение в кариерата на Лукас Браун.





Hi everyone. Thanks very much for the love and support. It wasn’t my night and massive respect to @DillianWhyte for his performance. My eye was giving me trouble from the second and you can’t protect from what you can’t see. I’m all good and I will be back.