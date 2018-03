Григор Димитров се срещна с баскетболна легенда (видео + снимки)

Първата ни ракета Григор Димитров се срещна с баскетболната легенда Боб Макаду, който има цели 14 сезона в НБА, като е и член на залата на славата.

Макаду подари на Гришо потник на Маями Хийт, който бе с името на Дуейн Уейд, а българинът потренира с него.



Grigor Dimitrov practicing in a Dwyane Wade jersey.



Because why not? pic.twitter.com/TUzf9hewix