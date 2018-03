Бойни спортове Чисора помете французин (видео) 25 март 2018 | 14:54 - Обновена 0 0 0 0 1 Back in action on next Saturday's #WhyteBrowne card, @dellboychisora pic.twitter.com/d0izEJMsWo — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 16, 2018

Това беше първи мач за Чисора след неговото бледо представяне в двубоя за европейската титла през 2017-а. Тогава той загуби по точки срещу Агит Кабайел.

Бившият съперник на Кубрат Пулев - Дерек Чисора показа отлична форма и помете французина Закариа Азузи. Английският боксьор от тежка категория просна своя съперник във втория рунд след много чист десен крос. Азузи изобщо не видя удара.Това беше първи мач за Чисора след неговото бледо представяне в двубоя за европейската титла през 2017-а. Тогава той загуби по точки срещу Агит Кабайел. Веднага след мача Чисора предизвика младия британски талант Джо Джойс, чийто мениджър е Дейвид Хей.

Веднага след мача Чисора предизвика младия британски талант Джо Джойс, чийто мениджър е Дейвид Хей. Той дори отправи уникална оферта. Чисора предложи на Хей при загуба от Джойс да получи хонорар от един паунд, но при победа да вземе целия хонорар на самия Хей за мача му с Тони Белю. CHISORA KO!! It didn’t take @dellboychisora too long to knock out Zakaria Azzouzi. Tune in to Sky Sports Main Event now for the rest of the nights action. https://t.co/Prrqp1b08A — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 24 март 2018 г. Той дори отправи уникална оферта. Чисора предложи на Хей при загуба от Джойс да получи хонорар от един паунд, но при победа да вземе целия хонорар на самия Хей за мача му с Тони Белю.

Още по темата

0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 15242 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1