Далас с равенство като домакин, Недялков сменен принудително (видео)

Националът на България Антон Недялков започна като титуляр за Далас, но бе сменен принудително малко след почивката при равенството 1:1 като домакин на Портланд Тимбърс в среща от четвъртия кръг на МЛС.



Тимът на Недялков откри резултата в 34-ата минута, когато Роланд Ламах се разписа с удар извън наказателното поле. Гостите изравниха с попадение на Себастиан Бланко веднага след почивката, който проби през зоната на Недялков.

FULLTIME: FC Dallas and @TimbersFC draw 1-1. A brilliant goal from Roland Lamah helps give the club a point.#FCDvPOR | #FCDSocial pic.twitter.com/c6mL2k9jXl