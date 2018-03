Българи зад граница Нов гол на Жоро Христов, нова победа за Роудис (видео) 25 март 2018 | 12:52 - Обновена 0 0 0 0 1



След като през първата част домакините бяха отчаяни от отличните изяви на вратаря на гостите Джон Маккарти, все пак мрежата му бе “разпечатана” малко след подновяването на играта. Стори го именно българският голмайстор, който реализира 55-ия си гол с екипа на Тампа Бей в 62-ата минута. FINAL The Rowdies beat @BSteelFC 2-0 with goals from Georgi Hristov and @Leo_Fernandes22! pic.twitter.com/FAipMwrhjK — Tampa Bay Rowdies (@TampaBayRowdies) March 25, 2018 Шест по-късно Лео Фернандес “уби” интригата и подсигури първи три точки за Роудис пред феновете в Сейнт Питърсбърг. С тях Джорджи и компания имат вече шест на сметката си и делят първото място във временното класиране с Шарлът Индипендънс.



Припомняме, че ръководството на американския клуб засвидетелства огромното си уважение към превърналия се в клубна легенда българин. Юношата на Thank you to all 7,368 fans who packed Al Lang today, especially @RalphsMob for chanting the entire match! This win is for you! pic.twitter.com/Vcmq9PREgs — Tampa Bay Rowdies (@TampaBayRowdies) March 25, 2018 Нещо повече, Джорджи, който в момента е футболистът с най-много голове за Роудис в Модерната ера - вече с 55 попадения на сметката си, ще се прицели във вечния рекорд на Дерек Сметхърст, който в периода 1975-1978 бележи 57 гола.



