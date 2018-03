Българи зад граница Ники Тодоров герой за Куин ъф дъ Саут в запомняща се драма (видео) 25 март 2018 | 12:23 - Обновена 0 0 0 0 1 90'|GOAL QUEENS. Todorov the scorer - QOS 3:3 Livingston pic.twitter.com/BQFfC543sc — Queen of the South (@OfficialQosFC) March 24, 2018 Попадението бе повече от запомнящо се за Тодоров, тъй като то бе не само негово първо със синята фланелка, но и падна във вратата на бившия му отбор. Припомняме, че в началото на тази година 21-годишният голмайстор, който е собственост на елитния Хартс, смени "Тони Макарони Арена" с "Палмърстън Парк".



С точката Куин ъф дъ Саут събра 42 в актива си и продължава да заема шестото място в Чемпиъншип. Заветното четвърто място, което дава право на участие в плейофите за Премиършип на Шотландия, се държи от Дънди Юнайтед, който има 45 точки на сметката си. Третият Мортън пък е само с точка повече. Българският нападател Николай Тодоров се превърна в герой за своя Куин ъф дъ Саут при драматичното 3:3 като домакин на Ливингстън в среща от 31-ия кръг на Чемпиъншип. Родният талант се появи като резерва в 81-ата минута, при резултат 2:3, а десет по-късно вече бе в прегръдките на съотборниците си.Попадението бе повече от запомнящо се за Тодоров, тъй като то бе не само негово първо със синята фланелка, но и падна във вратата на бившия му отбор. Припомняме, че в началото на тази година 21-годишният голмайстор, който е собственост на елитния Хартс, смени "Тони Макарони Арена" с "Палмърстън Парк".С точката Куин ъф дъ Саут събра 42 в актива си и продължава да заема шестото място в Чемпиъншип. Заветното четвърто място, което дава право на участие в плейофите за Премиършип на Шотландия, се държи от Дънди Юнайтед, който има 45 точки на сметката си. Третият Мортън пък е само с точка повече.

