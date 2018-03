Баскетбол Приказката продължава! 25 март 2018 | 08:41 0 0 0 0 0

Cinderella is still dancing.



LOYOLA-CHICAGO IS HEADED TO THE #FINALFOUR!! pic.twitter.com/PzpBHtbgal — Chat Sports (@ChatSports) March 25, 2018

Така 55 години след историческата първа и единствена титла в историята на училището, Лойола отново е на Файнъл 4 в Мартенската лудост. 33 години след последното си участие в надпреварата, известна и като Големия танц, представителите на конференция Мисури Вали продължават с уверена и щастлива стъпка към полуфиналите, където ги очаква ново голямо предизвикателство - Мичигън.



Бен Ричардсън вкара 23 точки, които комбинира с 6 борби и 4 асистенции, а Маркес Таунс и Донте Инграм добавиха съответно 13 и 12 точки за четвъртата поредна победа на отбора в турнира, която донесе първото място в Южния регион. Канзас Стейт се превърна в поредната именита жертва на сърцатите аутсайдери след Маями, Тенеси и Невада.

Let’s be honest,



2/3s of the College Coaches in the country wouldn’t recruit the back court for Loyola Chicago because they can’t “play at our level”.



You’re correct, they play at a Final 4 level. — Greg White (@GregWhite32) March 25, 2018

Зейвиър Снийд се отличи с 14 точки за Канзас Стейт, а Бари Браун се отчете с 14 за загубилия отбор.

In order Virginia, Cincy, Tenn, Arizona, Kentucky, Miami, Nevada, Creighton, KState and Texas did not make it out of the South to the Final Four. Loyola-Chicago did. Earlier this year, it lost by 24 at Boise St. I picked it to lose to Miami in the 1st round. Sheer Madness. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) March 25, 2018

“Виждате ли? Виждате ли? Шегувате ли се с мен? Това е начинът, по който нещата трябва да се случват. Момчетата просто вярват”, коментира развълнуваният треньор Моузър след поредната знаменита победа на момчетата му.



1