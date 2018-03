Българи зад граница Недялков: Самотен съм в Далас, но всички се опитват да ми помогнат 24 март 2018 | 16:05 - Обновена 0 0 0 0 5 Българският национал Антон Недялков, който през януари стана играч на американския Далас, даде интервю за местното издание "Dallas News", в което разкри за трудностите, които изпитва при първия си престой като футболист в чужбина. 24-годишният ляв бек вече дебютира за тима на Оскар Пареха при победата с 3:0 над Сиатъл Саундърс.



"Чувствам се добре. Намирам се на ново място, в нов град, в нова държава. Всичко за мен е непознато. Момчетата от отбора ми помагат, тъй като се чувствам самотен тук. Никой в тима не говори моя език, но се оправяме. Езикът е най-големият проблем. Всичко друго не представлява трудност. Много неща разбирам, но други – не. Съотборниците ми и треньорът ми помагат", признава Недялков. He's still a little jet-lagged from his 14-hour flight on Sunday, but Anton Nedyalkov is happy to be in Dallas and ready to roll on 2018 pic.twitter.com/dS0fL0i5NK — Carter Baum (@CarterBaum) January 23, 2018 Доскорошният футболист на ЦСКА-София разкрива, че след пристигането си в Далас хора от клуба са го запознали с българската общност в града, която не е малка. Шефовете са се постарали Недялков да се почувства на свое място и сред свои хора. Левият бек изразява удовлетвореност пред изданието, че има група от българи, към които може да се обърне в момент на нужда. Everything's better on slo-mo.



Watch Roland Lamah's brace against Seattle and cast your vote for @MLS Goal of the Week!



VOTE: https://t.co/M2C1rZQlsA pic.twitter.com/gbpVat5DOv — FC Dallas (@FCDallas) March 19, 2018 Бранителят очаква всеки момент пристигането на приятелката му в САЩ. Продължава да се работи по оформянето на нейните документи за по-продължителен престой в Америка. Това ще му помогне още повече да се почувства у дома си в Далас. "Антон полага големи усилия, за да се адаптира. Всички се опознаваме с него лека-полека. Изглежда много отворен, а за нас е най-полезно, че е отборен играч. Това ми хареса още от първия момент, в който го видях. Очаквам да се утвърди и да стане важен играч за Далас", признава треньорът на отбора Оскар Пареха.

