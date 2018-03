Недоволни фенове освирквали Меси на "Етихад"

Gutted I went to the Argentina v Italy game and Messi didn't even come off the bench



The whole crowd wasn't happy at all lol — KaiUnited (@KaiUnited) March 23, 2018

I jut paid £40 to watch Messi sit on the bench.#ArgIta — Christopher Thomas Holroyd Caddy (@caddyisplank) March 23, 2018

Spend £40 to go to the Etihad and watch Messi. Y’man never even got off the bench to warm up and I spend 90 minutes watching Lanzini... pic.twitter.com/bINAnFK8XI — Adam (@AdaamRolo) March 23, 2018

If I’d paid the best part of a tonne to take my 3 kids to see Messi tonight, I would be fuming and feeling like I’d been swindled. — Chris Hibbert (@ChrisHibbert_67) March 23, 2018

Loads of kids at Argentina Italy game in Barca shirts, Messi a no show from the bench which is poor. At least they saw a proper legend in Buffon #ARGvITA #Messi #Buffon — Jeremy Smith (@Jeremy_J_Smith) March 23, 2018

Разочаровани фенове, платили между 30 и 40 паунда за контролата между Аржентина и Италия, са освиркали голямата звезда на Барселона Лионел Меси , твърди "Манчестър Ивнинг Нюз". "Гаучосите" победиха с 2:0 на " Етихад Стейдиъм ", а Лео Меси остана на скамейката през цялото време, тъй като е получил лека контузия по време на последната тренировка на отбора.Много от феновете, присъствали на стадиона на Манчестър Сити , са завели целите си семейства, за да видят на живо звездата на Барселона. На трибуните е имало и доста деца, облечени с фланелки на каталунците. До последно неутралните фенове са се надявали Меси, който цяла седмица тренира пълноценно на базата на Манчестър Сити, готвейки се за двубоя с Италия, да се появи поне за малко на терена. След като е станало ясно, че това няма да се случи, недоволните привърженици са изразили емоциите си с освирквания в самия край на срещата, информира "Манчестър Ивнинг Нюз".