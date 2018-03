Бойни спортове Български боец излезе на ринга в "Медисън Скуер Гардън" 24 март 2018 | 12:39 0 0 0 0 0



Ангел е израснал в село Свещари, Разградско, но още като студент заминава за САЩ, където записва множество участия с муай тай турнири.



В най-скорошната си битка, Ангел се качи на ринга на престижния американски турнир Triumph KOmbat - единствената организация, която провежда муайтай състезания в световно-известната зала "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк.



Там той се изправи срещу местния фаворит Диего Джагасър.



"Противникът ми беше със повече мачове от мен,но това не ме притесни," каза Ангел за MMA.BG.



"В първия рунд дадох 8count (кнок даун). Секунди след което, при една моя атака усетих, че си счупих дясната ръка още в първия рунд, но това не ме спря да продължа срещата.Втори и трети рунд продължиха на много високо темпо с постоянна размяна на комбинации. Мачът завърши на равно (draw) и беше избран за "fight of the night".



