Лукас Браун е по-тежък с 4 кг от Дилиън Уайт (видео + галерия)

След месеци на взаимни обиди Лукас Браун и Дилиън Уайт показаха поне за малко уважение един към друг по време на традиционния кантар.

Те се гледаха няколко секунди, здрависаха се и се оттеглиха в очакване на 12 рундова битка на "02 Арена в Лондон" тази нощ.

The winner on Saturday will surely get a shot at heavyweight glory, but will it be @DillianWhyte or @lucasBrowne who takes their chance? #WhyteBrowne pic.twitter.com/y3frDwb39i