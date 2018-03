Хамилтън спечели квалификацията за първия старт от сезона в Австралия

Люис Хамилтън спечели първата за сезона квалификация в Мелбърн с рекордна обиколка и цели 7 десети пред втория Кими Райконен. Фетел остана трети, плътно следван от Макс Верстапен. Двете Ферарита и Ред Була на холандеца бяха събрани в разлика от едва няколко стотни. Пилотска грешка предизвика катастрофа и отпадане на Валтери Ботас, а най-успешни от останалите отбори се оказаха Хаас и Рено.

Сесията започна с по-студено време от вчера и шанс за дъжд от 20%, който се покачи на 30% до края на първата фаза. В челото очаквано най-бърз бе Люис Хамилтън, следван от двете Ферарита и двата Ред Була. Най-бърз от останалите се оказа Карлос Сайнц с Рено, следван от Алонсо с Макларън и Грожан с Хаас. Ботас бе едва 11-и. Под чертата останаха двата болида на Торо Росо, Заубер и новакът в Уилямс Сергей Сироткин.

Във втората фаза се появиха облаци, а битката стана още по-ожесточена и с по-малки разлики. Сабистиан Фетел направи най-бърза обиколка и завърши начело, оставяйки зад себе си двата Мерцедеса. Макс Верстапен беше четвърти, а Кими Райконен завърши топ 5. До третата фаза на квалификацията успяха да стигнат двата болида на Рено и двата на Хаас. Макларън останаха първи под чертата, следвани от Серхио Перес, Ланс Строл и Естебан Окон.

HAM: "My heart is racing right now. I'm so grateful to the Aussies having us here every year. I'm so happy with that lap" #Quali #AusGP #F1 pic.twitter.com/bdCRnlF25y