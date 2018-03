Завръщането на Голямото татенце

Лукас Браун – Голямото татенце (25 победи, 22 с нокаут), винаги е бил считан за най-талантливия боксьор от тежка категория, който се подвизава на континента Австралия. Татуираният здравеняк беше на път да сбъдне своята мечта след паметната победа над Руслан Чагаев през март 2016-а година. Тогава той отказа ветерана в десетия рунд, след като отстъпваше убедително в съдийските карти. Дори и намесата на лидера на Чечна Рамзан Кадиров, който се беше превъплатил в треньор на Чагаев, не беше достатъчна, за да бъде спряно Голямото татенце.

FACE OFF! @DillianWhyte and @lucasBrowne went head to head for the final time before they meet each other in the ring tomorrow night. Coverage starts at 7.30pm on Sky Sports Main Event tomorrow evening. https://t.co/n5QJLffXYT