Мира Тодорова и Гери Димитрова без шанс срещу Вакъфбанк в плейофите на ШЛ (видео)

Волейболните националки Мира Тодорова и Гергана Димитрова и швейцарският гранд Волеро (Цюрих) останаха без шанс в първия си мач от Плейофи 6 на Шампионската лига. Момичетата на треньора Авитал Селинджър паднаха у дома от действащия носител на титлата в турнира - турския гранд Вакъфбанк (Истанбул), с 0:3 (25:17, 25:22, 25:21) в среща, играна снощи пред близо 2500 зрители.Реваншът между двата тима е на 5 април (четвъртък) от 18,00 часа българско време в Истанбул. Волеро трябва да направи истинско чудо, за да спечели с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм. Вакъфбанк пък се нуждае само от два спечелени гейма, за да се класира за финалната четворка на най-престижния евротурнир в Букурещ.. За Вакъфбанк китайската суперзвезда Тън Жу (1 блок, 62% ефективност в атака и 21% перфектно посрещане) и холандската националка Лонеке Сльотжес (2 блока, 2 аса и 29% ефективност в атака) реализираха по 14 точки за победата.