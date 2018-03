Мондиал 2018 Холандия - Англия 0:1, гледайте тук! 23 март 2018 | 23:21 - Обновена 0 0 0 1 2



Срещата на "Йохан Кройф Арина" е първа начело на Холандия за селекционера Роналд Куман. Бившият мениджър на Евертън и Саутхамптън е натоварен с мисията да изгради нов отбор, след като ветераните Ариен Робен и Уесли Снайдер прекратиха международните си кариери. Робин ван Перси и Клаас-Ян Хунтелаар, които се представят силно в Ередивизие, не бяха повикани в състава.

Англия няма нито една победа от последните си 7 мача срещу Холандия - 3 загуби и 4 равенства. Най-скорошната среща между двата тима беше през 2016 година на "Уембли" и "лалетата" се наложиха с 2:1.

Oranje gaat spelen in een 3-4-3-formatie: https://t.co/lFlJuZJRJ9. #NEDENG pic.twitter.com/bD8n2usAfo — OnsOranje (@OnsOranje) 23 март 2018 г. Най-опитният от домакините е крилото на Бешикташ Райън Бабел, но той е резерва. С капитанската лента излезе Вирджил ван Дайк. Другите двама централни бранители на холандците са Стефан де Фрай и Матийс де Лихт, а по фланговете действат Патрик ван Анхолт и дебютантът Ханс Хатебьор. Тримата в предни позиции са Мемфис Депай, Бас Дост и Куинси Промес.



В отсътвието на контузения Хари Кейн атаката на Англия се води от Маркъс Рашфорд. Нападателят на Манчестър Юнайтед бе предпочетен пред Джейми Варди. Джеси Лингард и Рахим Стърлинг са другите две оръжия на гостите в офанзивен план. Here it is – your #ThreeLions teamsheet for #NEDENG. pic.twitter.com/dKoKO1RlNU — England (@England) 23 март 2018 г. Капитанът Джордан Хендерсън и съотборникът му в Ливърпул Алекс Окслейд-Чембърлейн си партнират в средата на терена, Киърън Трипиър и Дани Роуз уплътняват фланговете, а защитниците пред Джордан Пикфорд са Кайл Уокър, Джон Стоунс и Джо Гомес.



Мачът стартира с удар на Окслей-Чембърлейн, който не затрудни Жерон Зот. Още в 10-ата минута Джо Гомес получи контузия и беше заменен от Хари Магуайър. Съставът на Гарет Саутгейт играеше с настроение, а фланговите футболисти бяха доста активни. В 17-ата минута след изстрел на Лингард топката се отклони от Ван Дайк и напусна терена, но вместо корнер, реферът посочи аут.



Първото спасяване на Пикфорд дойде в 21-ата минута след самостоятелен пробив и удар на младока Де Лихт. Малко по-късно пред Куинси Промес се откри отличен шанс, но звездата на Спартак (Москва) овладя лошо топката и позволи на Роуз да се намеси.



В края на полувремето Бас Дост можеше да даде преднина на Холандия, но топката се оказа прекалено висока дори за него и той не успя да нанесе достатъчно добър изстрел. После пък грешка в защитата на гостите остави топката в краката на Депай, но и нападателят на Лион не можа да преодолее Пикфорд.



Англия доминираше в първите минути след почивката, а гол на Холандия беше отменен, защото топката излезе в аут преди Депай да я подаде на Де Фрай и той да я насочи във вратата. В 52-ата минута съдията сбърка, като не даде чиста дузпа за гостите. Рашфорд беше повален от Зот и Де Лихт, но Хесус Хил Мансано не посочи бялата точка.



Британците заслужаваха гол и той дойде в 59-ата минута. Тогава Дани Роуз проби и центрира, топката не беше добре изчистена и попадна на крака на Лингард, а той веднага я прати в мрежата. Попадението принуди домакините да вдигнат оборотите и Бас Дост стреля технично с пета след пас на Жоржиньо Вайналдум, но без да затрудни Пикфорд.



Последваха доста смени и в двата тима, които логично доведоха до повече грешки в средата на терена.



ХОЛАНДИЯ - АНГЛИЯ 0:1 (0:0)

0:1 Лингард (59)



