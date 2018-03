Доби Рабаджиева и Хриси Русева с тежка загуба в плейофите на ШЛ (видео)

A flying start in this second set for @GSVoleybol1905 and the volleyball battle is on! A matchup like this could only give us nice surprises and great sports emotions, so don’t you wait no more, WATCH IT LIVE here: https://t.co/gGsgkuTSt0 . #playoffs6 #CLVolleyW @igor_volley pic.twitter.com/QVcMW5kvyD — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 21, 2018

Волейболните националки Добриана Рабаджиева и Христина Русева и техният Галатасарай (Истанбул) допуснаха тежка загуба в плейофите на Шампионската лига. Волейболистките на "Джим бом" отстъпиха драматично у дома на италианския Игор Горгонцола (Новара) с 2:3 (21:25, 25:7, 25:16, 21:25, 10:15) в първия мач помежду им от Плейофи 6 на най-престижния евротурнир, игран пред около 1000 зрители в зала "Бурхан Фелек".Срещата-реванш е на 5 април (четвъртък) от 21,30 часа българско време в Новара. И двата тима се нуждаят от победа, за да се класират за финалната четворка в Букурещ. Единствено при успех с 3:2 за Галатасарай, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм., с колкото се отчете и резервата Седа Асланюрек (48% ефективност в атака).. Звездата и капитанка на Галатасарай Неслихан Демир реализира 13 точки (1 блок, 4 аса, 29% ефективност в атака и 33% перфектно посрещане), но и това не бе достатъчно за успех. Трябва да се отбележи, че изключително много за играта повлия и контузията на руската националка Татяна Кошельова, която бе сменена във втория гейм.За тима на Новара звездата Паола Егону заби страхотните 26 точки (4 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака) за победата.