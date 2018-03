Волейбол Фридрихсхафен, без Атанасов, на Плейофи 6 в Шампионската лига (видео) 23 март 2018 | 16:18 0 0 0 0 0

The German battle is over, it's @vfbvolleyball that add the 34th season victory to their name. In three sets nontheless.



The team of @vitalheynen can now look forward to a match-up with @ZAKSA_official in the Playoffs 6 in two weeks time!#CLVolleyM pic.twitter.com/xq4R5ueWU4 — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 22, 2018

Така след две победи с 3:2 и 3:0 гейма Фридрихсхафен продължава напред към Плейофи 6 на най-престижния европейски клубен турнир. Там германският тим го очаква шампиона на Полша ЗАКСА (Кенджежин-Кожле), който елиминира другия полски тим Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй). В първата среща на 4 април (сряда) от 21,30 часа българско време Фридрихсхафен ще гостува на ЗАКСА, а реваншът ще е седмица по-късно.

Free passage for Bartlomiej BOLADZ when @BRVolleys fail to put up a block! #CLVolleyM @vfbvolleyball pic.twitter.com/x5Y2Ih8Jzv — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 22, 2018

Мартин Атанасов бе записан като резервно либеро за Фридрихсхафен и не се появи в игра. Най-полезни за домакините бяха гъркът Танасис Протопсалтис (1 блок, 54% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане) и норвежецът Андреас Таквам (3 блока, 2 аса и 60% ефективност в атака) с 15 и 14 точки за победата. За тима на Берлин РВ австралийският национал Пол Керъл реализира 20 точки (1 ас и 54% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

The German duel in the CEV Volleyball Champions League resulted in a great fight, where @vfbvolleyball won their 34th straight season victory. They move on to the Playoffs 6.



The German duel in the CEV Volleyball Champions League resulted in a great fight, where @vfbvolleyball won their 34th straight season victory. They move on to the Playoffs 6.



Enjoy the highlights this Friday morning!#CLVolleyM @BRVolleys pic.twitter.com/nwjL62ex6V — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 23, 2018

