Световен футбол Ибрахимович обяви по уникален начин трансфера си в Галакси 23 март 2018 | 15:00 - Обновена 0 0 0 0 5



В същото издание, вече на спортната страница, има и снимка на 36-годишния нападател с екипа на новия му отбор.



Вчера Ибраимович официално прекрати договора си с Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018 As revealed first by ESPN FC yesterday lunchtime, Zlatan Ibrahimovic is off to MLS, and LA Galaxy. pic.twitter.com/UBWaKV98P0 — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018 Златан Ибрахимович не изневери на стила си и отново откри особено оригинален начин, по който да оповести преминаването си в ЛА Галакси. Шведът си купи реклама на цяла страница в LA Times, в която публикува следното кратко обръщение: "Скъпи Лос Анжелис, заповядай." В долната част на страницата Ибра се е подписал, а под името му пише №9, ЛА Галакси.В същото издание, вече на спортната страница, има и снимка на 36-годишния нападател с екипа на новия му отбор.Вчера Ибраимович официално прекрати договора си с Манчестър Юнайтед , а по-късно публикува отново фотоколажа, в който шведът е представен като Исус в схватка с дявола.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3064