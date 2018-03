Стоян Копривленски излиза срещу Джош Джонси на GLORY 52 (видео)

Стоян Копривленски - "Снайпера" ще се изправи срещу Джош Джонси (26-9, 15 KO) на 31-ви март в Лос Анджелис. Тяхната битка ще бъде по време на GLORY 52 SuperFight Series.

Stoyan Koprivlenksi and Josh Jauncey face-off in a battle between two top ranked lightweights at #GLORY52 Los Angeles, March 31st pic.twitter.com/pGTdXWLAI6

Копривленски e под №4 в леката категория, след като успя да спечели турнира на. Джош Джонси е под №10 в категорията. Цените на билетите варират $40 до $150.

Just wanted to mention ( cause no one else is).There is #Glory52 LA coming up. With exciting fighters & fights. @jauncey93 @SimonMarcusNo1 @Badboybailey19 @robinvroosmalen @GLORY_WS pic.twitter.com/1QB8Q4wNwW