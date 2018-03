Бейзбол Стантън: Готов съм за светлините на Ню Йорк 22 март 2018 | 09:58 - Обновена 0 0 0 0 0 Бейзболистът с най-скъп договор в историята Джанкарло Стантън обяви, че е готов за предизвикателството "Ню Йорк Янкис". 28-годишният аутфилдер, който през 2014 г. подписа 13-годишно споразумение с Маями Марлинс на обща стойност $325 млн., тази зима напусна преструктурирания тим от Флорида и премина в най-титулувания клуб от МЛБ.







COVER STORY: Giancarlo Stanton wouldn’t let the Marlins strong-arm him. His patience made him a Yankee (by @BenReiter) https://t.co/29HgkE7pt1 pic.twitter.com/jEPk3EWDnN — Sports Illustrated (@SInow) March 20, 2018 "Знам, че хубавите моменти ще бъдат величани. Знам, че лошите също ще бъдат подчертани. Феновете очакват много. Аз също. Готов съм да застана под светлините на Ню Йорк", сподели Стантън, който през 2017 г. бе избран за MVP в Националната лига, след като удари водещите в Мейджър лийг 59 хоумръна и 132 RBI за "марлините".

Слъгърът говори пред медиите в пролетната база на "янките" в Тампа, Флорида, където тимът провежда предсезонната си подготовка. "Раираните" от Бронкс откриват новото първенство на 29 март с гостуване на Торонто Блу Джейс, а първото домакинство ще бъде на 2 април срещу друг съперник в Източната дивизия на Американската лига – Тампа Бей Рейс.







Giancarlo Stanton: It just makes sense for Aaron Judge and me to be friends. pic.twitter.com/5hKfV7pNAg — YES Network (@YESNetwork) March 19, 2018 "Ще бъде една интересна нова година за мен – заяви Джанкарло. – Ще бъде вълнуващо да открием сезона и на двете места – и в Торонто, и в Ню Йорк. Бейзболът е №1. А Ню Йорк е специално място. Дори само да бъдеш в този град е различно усещане. Най-великият град на света."

Стантън добави, че е наясно с предстоящия фокус на вниманието върху него и с произтичащите от това нови отговорности.



"Всеки човек трябва да внимава какво прави, какво казва или какво не казва. Така трябва да бъде и на мен ми харесва – увери новата звезда на Янкис. – Готов съм и да помогна на по-младите играчи, ако имат нужда от моя съвет. Всичко зависи от ситуацията. Трябва да си готов да се справиш с всичко."





Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 121

1