Формула 1 Стартът на официалната онлайн телевизия F1 TV се отлага 22 март 2018 | 07:58 - Обновена

Формула 1 ще забави старта на новата онлайн телевизия F1 TV за "по-късно през 2018". Първоначално беше обявено, че интернет услугата ще бъде пусната за първото състезание от сезона в Мелбърн. Сега става ясно, че Гран при на Австралия ще бъде използвано за бета тестване на системата. "Ще направим стрес тест по време на този уикенд, като целта ни е да сме готови възможно най-скоро" заявява източник от Ф1 пред изданието Аутоспорт. "Това е нормален процес, когато се стартира нов продукт. Тестът няма да бъде публичен, а само вътрешен". "Имаме хора, разпръснати в различни краища на света, които ще изпробват системата и нейните функции". Попитан за евентуална дата на официален старт, източникът отговаря, че няма краен срок, но идеята е всичко да се случи "възможно най-скоро". F1 TV ще се разпространява в целия свят, но само в онези държави, в които правата за дигитално излъчване на Формула 1 не се държат от собственика на телевизионните права. Услугата трябва да бъде достъпна в България, като се очаква цената да е около 100 долара на година или приблизително 160 лв. F1 delays launch of 'OTT' live streaming service to later in 2018 https://t.co/RBIoqXgLjB pic.twitter.com/5TCENeaXPN — The Voice of F1 (@F1Voice) 22 март 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



