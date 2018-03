Григор Димитров започва срещу германец в Маями

Grigor's road to the @MiamiOpen title:

R1: Bye

R2: Marterer / Fucsovics

R3: Gasquet

R4: Schwartzman / Raonic

QF: del Potro / Djokovic / Nishikori

SF: Cilic / Goffin

F: Federer / A. Zverev

Good luck Grisho! You can beat everyone! @GrigorDimitrov #USA #miami #miamiopen pic.twitter.com/YSJjJl6oYh