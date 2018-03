Волейбол Супер Краси Георгиев с 13 точки, Равена на финал за Чалъндж къп след драма и "златен" гейм 21 март 2018 | 21:11 0 0 0 0 0



Георгиев и компания надделяха много трудно като гости над турския Малийе Пиянго (Анкара) с с 16:14, с което се класира за финала.

The upset on home soil did not influence Bunge Ravenna and their will to win as they defeated @MaliyePiyangoSK in Ankara and won the Golden Set securing first spot in the #CEVChallengeCupM Final! pic.twitter.com/Dq3Nug2Q1Q — CEVolleyball (@CEVolleyball) March 21, 2018

Така на финала за Чалъндж къп Равена ще играе срещу гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея), с националът Тодор Алексиев в състава си, който елиминира руския Газпром-Югра (Сургут) след две победи с по 3:0 гейма. В първата среща от финала на 4 април (сряда) Краси Георгиев и съотборниците му ще бъдат домакини, а реваншът е седмица по-късно в Гърция.

Bunge Ravenna win the match against @MaliyePiyangoSK and it will take a Golden Set to find out who'll reach the #CEVChallengeCupM final! pic.twitter.com/kRwCxZRZHz — CEVolleyball (@CEVolleyball) March 21, 2018

Краси Георгиев изигра страхотен мач и заби 13 точки (2 блока и 79% ефективност в атака) за успеха. Над всички за Равена пък бе австриецът Паул Бухегер с невероятните 35 точки (2 блока, 5 аса! и 55% ефективност в атака) за победата. За тима на Малийе сърбинът Михайло Станкович реализира 18 точки (2 блока, 2 аса, 61% ефективност в атака и 38% перфектно посрещане). Македонският разпределител и бивш играч на българския Марек Гьорги Гьоргиев завърши с 3 точки (2 блока и 1 ас).

Българският център Красимир Георгиев и неговият италиански отбор Бундже (Равена) се класираха за големия финал на третия по сила европейски клубен турнир Чалъндж къп след изключителна драма.Георгиев и компания надделяха много трудно като гости над турския Малийе Пиянго (Анкара) с 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:19) в мач-реванш от полуфинала помежду им, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Башкент". Така след изненадващата домакинска загуба с 0:3, Равена стигна до т.нар. "златен" гейм. Италианският тим успя да спечели и него трудно, с което се класира за финала.Така на финала за Чалъндж къп Равена ще играе срещу гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея), с националът Тодор Алексиев в състава си, който елиминира руския Газпром-Югра (Сургут) след две победи с по 3:0 гейма. В първата среща от финала на 4 април (сряда) Краси Георгиев и съотборниците му ще бъдат домакини, а реваншът е седмица по-късно в Гърция.. Над всички за Равена пък бе австриецът Паул Бухегер с невероятните 35 точки (2 блока, 5 аса! и 55% ефективност в атака) за победата. За тима на Малийе сърбинът Михайло Станкович реализира 18 точки (2 блока, 2 аса, 61% ефективност в атака и 38% перфектно посрещане). Македонският разпределител и бивш играч на българския Марек Гьорги Гьоргиев завърши с 3 точки (2 блока и 1 ас).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 153

1