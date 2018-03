Волейбол Силен Алексиев с 10 точки, Олимпиакос на финал за Чалъндж къп 21 март 2018 | 20:56 0 0 0 0 1

Така след две победи с по 3:0 гейма Алексиев и компания ще играят на големия финал на турнира. Там Олимпиакос очаква италианския Бундже (Равена), с българският център Красимир Георгиев в състава си, който отстрани много драматично турския Малийе Пиянго (Анкара) след т.нар. "златен" гейм. В първата среща от финала на 4 април (сряда) "червено-белите" ще бъдат гости, а реваншът е седмица по-късно в Гърция.

Тодор Алексиев започна като титуляр за Олимпиакос и игра много силно в първите два гейма, след което бе заменен от Йоанис Румелиотакис. Българинът завърши с 10 точки (3 блока, 1 ас и 60% ефективност в атака) за успеха. Финландският диагонал и национал Мико Ойванен бе най-полезен с 12 точки (46% ефективност в атака) за победата. За тима на Газпром-Югра влезлият като резерва Горан Биелица се отчете с едва 9 точки.

