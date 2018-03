Волейбол Пламен и Локо (Новосибирск) напред в плейофите на ШЛ след "златен" гейм (видео) 21 март 2018 | 19:40 0 0 0 0 0



След скандално загубения първи мач, момчетата на Константинов надиграха у дома белгийския гранд Нолико (Маасейк) с с 15:12 и да продължат напред.

The champions of 2013 are through to the Playoffs 6 after winning a tight Golden Set! @lokovolleyns now have to wait till the match between @SIRVolleyPG and @Halkbankspor is played to find out who they will meet. #CLVolleyM pic.twitter.com/nUyo2UZ6Io — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 21, 2018

Така в Плейофи 6 на ШЛ Локо ще играе срещу победителя от двойката между италианския гранд Сър Колуси Сикома (Перуджа) и шампиона на Турция Халкбанк (Анкара), чийто реванш е по-късно тази вечер. В първия мач от Плейофи 6, който ще бъде между 3-и и 5-и април, руският тим ще бъде гост, а реваншът е седмица по-късно.

Not much between the two teams in this fourth set, crowds are really enjoying this close battle! 12-12 at the moment. Who will win?#CLVolleyM @lokovolleyns @NOLIKO_Maaseik pic.twitter.com/gQZAsdfJ0E — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 21, 2018

Най-полезен за Локомотив бе шведският диагонал и национал Маркус Нилсон с 20 точки (1 блок и 44% ефективност в атака), а Сергей Савин добави още 18 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 38% перфектно посрещане) за победата. За тима на Нолико Себастиян Геверт заби 26 точки (5 аса!, 2 блока и 50% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

.@lokovolleyns make it to the Playoffs 6, following this Golden Set winner! But, would that last ball have gone out of the block?#CLVolleyM @NOLIKO_Maaseik pic.twitter.com/gsmmsKkHnX — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 21, 2018 Селекционерът на националния ни волейболен отбор Пламен Константинов и воденият от него руски тим Локомотив (Новосибирск) продължават напред в следващата фаза на плейофите на Шампионската лига.След скандално загубения първи мач, момчетата на Константинов надиграха у дома белгийския гранд Нолико (Маасейк) с 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 26:24) в мач-реванш от Плейофи 12 на най-престижния евротурнир, игран този следобед пред около 2000 зрители в собствената им зала "Север". Така след загубата с 0:3 в първата среща помежду им, се стигна до т.нар. "златен" гейм. "Железничарите" успяха да се наложат и в негои да продължат напред.Така в Плейофи 6 на ШЛ Локо ще играе срещу победителя от двойката между италианския гранд Сър Колуси Сикома (Перуджа) и шампиона на Турция Халкбанк (Анкара), чийто реванш е по-късно тази вечер. В първия мач от Плейофи 6, който ще бъде между 3-и и 5-и април, руският тим ще бъде гост, а реваншът е седмица по-късно.Най-полезен за Локомотив бе шведският диагонал и национал Маркус Нилсон с 20 точки (1 блок и 44% ефективност в атака), а Сергей Савин добави още 18 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 38% перфектно посрещане) за победата. За тима на Нолико Себастиян Геверт заби 26 точки (5 аса!, 2 блока и 50% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 847

1