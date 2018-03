Италия Марек Хамшик претърпя операция 21 март 2018 | 19:18 - Обновена 0 0 0 0 0



“През последните няколко месеца имах здравословни проблеми. Лекарите ме посъветваха да си махна сливиците. Първоначалният план беше това да стане през лятото, но в крайна сметка решихме да мина интервенцията днес", обясни Хамшик.

Marek Hamsik is the "Slovakian Player of the year 2017". Auguri Capitano. #Hamsik pic.twitter.com/IfSjSOUbMt — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) March 19, 2018

30-годишният Хамшик има 6 гола и 3 асистенции за Наполи през кампанията досега.



