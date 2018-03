Лека атлетика И тази година редица български популярни личности и спортисти припознаха каузата Wings for Life World Run 21 март 2018 | 15:27 0 0 0 0 0



Актьорите Деян Донков, Юлиян Вергов, Владимир Карамазов, Антоний Аргиров, Невена Бузукова, Стефан А. Щерев и Снежана Макавеева, бегачите Краси Георгиев, Шабан Мустафа и Антония Григорова, парапланеристът Веселин Овчаров, колоездачът Йордан Анчев, автомобилният състезател Павел Лефтеров, параолимпиецът Георги Киряков заявиха своята подкрепа към десетките хиляди по света, за които откриването на лек е жизненоважно.



В световен мащаб над 3 милиона души са парализирани поради придобити травми на гръбначния стълб, а всяка година броят им расте с близо 130 000 пациенти. Водещи са случаите вследствие на пътно-транспортни произшествия – над 50%, следват уврежданията при деца от падания, както и спортните травми.



Лицата на Wings for Life в България ще подкрепят каузата, като се присъединят към организирания



Всички ние ще можем да бягаме за тези, които не могат както на местата с организирани бягания, така и където и да се намираме на 6 май. Световното бягане започва точно в 14 часа българско време. За да подкрепим каузата на фондация WIngs for Life е необходимо да свалим мобилното приложение, налично за android и iOS и да дарим минималната сума от 8.00 евро или долара.

За втора поредна година български атлети, популярни личности и вдъхновители ще подкрепят каузата на фондация Wings for Life за откриване на лек срещу гръбначните увреждания. Хора по света ежегодно биват приковавани към инвалидни колички, вследствие на различни инциденти. В момента обаче, в множество страни по света, учени и медицински специалисти участват в повече от 80 изследователски проекта, чиято цел е да открият как уврежданията на гръбначния стълб да станат напълно лечими.Актьорите Деян Донков, Юлиян Вергов, Владимир Карамазов, Антоний Аргиров, Невена Бузукова, Стефан А. Щерев и Снежана Макавеева, бегачите Краси Георгиев, Шабан Мустафа и Антония Григорова, парапланеристът Веселин Овчаров, колоездачът Йордан Анчев, автомобилният състезател Павел Лефтеров, параолимпиецът Георги Киряков заявиха своята подкрепа към десетките хиляди по света, за които откриването на лек е жизненоважно.В световен мащаб над 3 милиона души са парализирани поради придобити травми на гръбначния стълб, а всяка година броят им расте с близо 130 000 пациенти. Водещи са случаите вследствие на пътно-транспортни произшествия – над 50%, следват уврежданията при деца от падания, както и спортните травми.Лицата на Wings for Life в България ще подкрепят каузата, като се присъединят към организирания Wings for Life App Run в Борисовата градина в София или към някое от останалите бягания в други градове на страната, или ако бягат самостоятелно, където и да се намират. Всички бегачи, ще бъдат засичани от приложението Wings for Life World Run App на мястото, на което се намират в деня на световното бягане. Повечето от тях вече имат натрупан опит в събитието, защото го подкрепиха още миналата година, а едни от най-отдадените на каузата спортисти са Шабан Мусафа и Весо Овчаров, които ще се включат в световното бягане за трети пореден път.Всички ние ще можем да бягаме за тези, които не могат както на местата с организирани бягания, така и където и да се намираме на 6 май. Световното бягане започва точно в 14 часа българско време. За да подкрепим каузата на фондация WIngs for Life е необходимо да свалим мобилното приложение, налично за android и iOS и да дарим минималната сума от 8.00 евро или долара. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 297

1