Лека атлетика Президентът на Европейската атлетика награждава победителите от Run Bulgaria в Пазарджик 21 март 2018 | 14:07 - Обновена



Европейската атлетика създаде своя марка за лицензирани масови бягания Running for all, а в България движението “Бягай България“ (Run Bulgaria) също има за цел да стимулира допълнително българския бум в този вид атлетически дисциплини.



Състезанието, което ще се проведе в парк “Острова“ на река Марица, включва старт за професионални атлети на 5360 м, бягане на същата дистанция за любители, щафета за отбори, фирми и семейства 3х1786 м и занимания по “Детска атлетика“.



Най-добрите бегачи във всички категории ще получат специални награди и ваучери от Sport Depot - основен партньор на веригата, а организaторите са предвидили и 1500 лв награден фонд.



Община Пазарджик и движението "Пазарджик спортува" обявиха, че поемат разходите по всички такси на участниците, а регистрацията е отворена за всеки на www.runbulgar.com.

Основен организатор на шосейния пробег в Пазарджик е бронзовата медалистка с българския ансамбъл по художествена гимнастика от Олимпийските игри в Рио 2016 – Ренета Камберова.



Основните цели на движението Run Bulgaria са няколко: да даде възможност на повече хора да участват в организирани състезания по бягания в различни краища на България, да развива и популяризира леката атлетика и по-специално бяганията, а състезанията да се превръщат в празници за целия град, да се рекламира здравословния начин на живот чрез движение и най-вече бягане, да се представят и красивите места в България, които не са толкова популярни туристически дестинации чрез състезания по бягане.



Основните събития от Run Bulgaria:

18 март – Сунгурларе – 9 км – трейл



24 март – Пазарджик – 5.360 км – шосейно бягане, щафета 3х1.786 км

21 април – Шабла – 14 км – шосейно бягане

5 май – Хисаря – 8 км – шосейно бягане

2 септември – Долна баня –10 км – кроскънтри

23 септември – София – 5.22 км – шосейно бягане, щафета 2х2.610 км

2-4 ноември – Долна баня – Семинар на тема “Аз и бягането – синоними“ – лекции със специалисти, тренировки, изследване на физическата дееспособност



