Фюри се прицели в рекорда на Джо Луис

Той има 25 защити на пояса.



"Моят план е да подобря рекорда на легендта Джо Луис - написа Тайсън Фюри в Инстаграм. - Успях да спра Владимир Кличко, който беше близко до това достижение. През следващите 10 години ще правя по три защити на година и ще подобря постижението." Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри се изхвърли за пореден път. Непобеденият боксьор обяви, че има намерение да счупи рекорда на Джо Луис за най-много защити на световната титла. Постижението на легендарния американец се счита за недостижимо.Той има 25 защити на пояса."Моят план е да подобря рекорда на легендта Джо Луис - написа Тайсън Фюри в Инстаграм. - Успях да спра Владимир Кличко, който беше близко до това достижение. През следващите 10 години ще правя по три защити на година и ще подобря постижението."

