Макс Верстапен прави заявка за титлата във Ф1

Макс Верстапен е сочен като един от най-обещаващите таланти в спорта, след като рязко премина от Торо Росо в Ред Бул през 2016. Името му се спряга и като евентуален най-млад шампион в историята на спорта. Досегашният рекорд е на Себастиан Фетел, който спечели първата си световна титла във Формула 1 на възраст 23 години и 134 дни.

Малко преди старта на сезона в Мелбърн Макс твърди, че има план как да се пребори за първо място в шампионата някой ден. "В битката за титлата ще поемам по-малко рискове, естествено, защото второто място може да те придвижи по-близо до крайната цел, отколкото отпадане" каза той пред Ауто Билд.

Верстапен обясни, че просто става дума за друг психологически подход. "Миналата година исках да победя на всяка цена, ако ми се удадеше шанс. Така или иначе нямах какво да губя. Вярвам и се надявам, че времето в картинга и по-ниските категории ме е научило какво точно трябва да правя, за да стана световен шампион".

Все пак, младият холандец не си поставя шампионски очаквания за 2018. "Това, което искам, е сезон с повече постоянство". Той добави, че се надява на по-малко проблеми, така че да постигне отново победа, а по възможност и пол позиция.

