Фен трогна Шарапова

"Обикновено не споделям за травмите си, но това съобщение ме трогна. Не участвам в турнири, ако не се чувствам напълно готова. Получих болки в лявата ръка по време на турнира в Индиън Уелс. Лекарите ми забраниха да летя в следващите три седмици.



Some thought regarding @MariaSharapova #MiamiOpen #truefan #but ‍‍ pic.twitter.com/GaJMwQfFl1 — Daniil N. (@daniil_ndg) March 16, 2018 Бившата номер 1 в света Мария Шарапова отговори в социалните мрежи на фен, който се оплака от постоянното й отказване от турнири, за които си е купил билети с желанието да я гледа.

