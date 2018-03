Англия Дебютант за "Трите лъва": Чувствам се като в приказка 20 март 2018 | 20:18 0 0 0 0 0



Доскоро Поуп пазеше в долните дивизии на английския футбол, но след добро представяне с екипа на Бъри бе привлечен от Бърнли през 2016 година. Сега 25-годишният вратар вече е част от представителния тим на Англия.

Ryman League North Division



Conference



League Two



League One



Championship



Premier League



England call-up





Nick Pope's journey to the top pic.twitter.com/FdLR6goayS — Soccer AM (@SoccerAM) March 15, 2018

"Това е ден, който никога не съм мислел, че ще дойде. Аз минах през лигите, в които имах някои студени, тъмни (дни) ... Нивото национален отбор, за което мислиш е твърде далеч. Сега изведнъж ситуацията е различна и не знам дали е истина.



Ако не бях в Бърнли, тогава надеждата да бъда в състава за Световното първенство щеше да е илюзия. Фактът, че съм тук и трябва да се докажа на това ниво е страхотен. Дойдох, за да се забавлявам, но и да покажа на какво съм способен, искам да играя за Англия", заяви Ник Поуп. Вратарят на Бърнли Ник Поуп още се чувства като в приказка, след като попадна в състава на Англия за контролите с Холандия и Италия. Тази повиквателна от Гарет саутгейт идва броени дни преди старта на Световното първенство в Русия. Шансовете на Поуп за място в състава за Мондиал 2018 изглеждат реални.Доскоро Поуп пазеше в долните дивизии на английския футбол, но след добро представяне с екипа на Бъри бе привлечен от Бърнли през 2016 година. Сега 25-годишният вратар вече е част от представителния тим на Англия."Това е ден, който никога не съм мислел, че ще дойде. Аз минах през лигите, в които имах някои студени, тъмни (дни) ... Нивото национален отбор, за което мислиш е твърде далеч. Сега изведнъж ситуацията е различна и не знам дали е истина.Ако не бях в Бърнли, тогава надеждата да бъда в състава за Световното първенство щеше да е илюзия. Фактът, че съм тук и трябва да се докажа на това ниво е страхотен. Дойдох, за да се забавлявам, но и да покажа на какво съм способен, искам да играя за Англия", заяви Ник Поуп.

