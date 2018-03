Снукър Невероятната серия на Дей продължава - подчини и Селби 20 март 2018 | 18:32 - Обновена 0 0 0 0 0



Той със сигурност обаче поднесе още напрежение на шампиона от “Мастърс” Марк Алън, защото го изхвърли от топ 16 в класацията “Надпреварата за “Крусибъл” и засега той се намира в позиция за директно класиране на Световното първенство.

RESULT: Ryan Day continues his blistering run of form by defeating Mark Selby 6-3, closing out the win with a sensational 133 clearance! #PlayersChampionship pic.twitter.com/QhDOfCEw5g — Live Snooker (@Livesnooker) March 20, 2018

Марк Селби пък продължава неубедителното си представяне в последно време, като му предстои защита на титлите в Откритото първенство на Китай и “Крусибъл”, но резултатите му в последно време са крайно незадоволителни.

WHAT a shot that was from the back-to-back title winner.#LadbrokesSnooker pic.twitter.com/yvUhnDg3jH — World Snooker (@WorldSnooker1) March 20, 2018

Дей започна ударно двубоя със сенчъри брейк от 107 точки, за да открие резултата. Вторият фрейм бе доста по-оспорван и Селби имаше възможност да го измъкне по цветовете, но серията му от 30 точки бе спряна на последната черна, която не можа да атакува за реализиране. По време на визитата си Веселяка от Лестър вкара по изумителен начин червена за среден джоб, пращайки бялата през два борда. Some players would just be trying to hit this...

Not the World Champion #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/J3YEnmgDIw — World Snooker (@WorldSnooker1) March 20, 2018

Впоследствие двамата подхванаха сейфти размяна по най-скъпата топка при резултат 64-62 за Веселяка от Лестър, който първи получи възможност да я вкара, след като Дей не прецени своя защитен удар. Световният шампион обаче се провали от дистанция и заложи черната на “жълтия” джоб за своя съперник, който с благодарност я реализира, за да поведе с 2:0.

CENTURY: Man of the moment Ryan Day blasts in a break of 107 to clinch the opening frame against Mark Selby! #PlayersChampionship pic.twitter.com/inlMt8Bm9W — Live Snooker (@Livesnooker) March 20, 2018

Селби отговори подобаващо на предизвикателството със силна точкова серия на свой ред - 96 безответни пункта в третата партия за 2:1, като в течение на визитата си той трябваше умело да контролира кюбола по дължината на масата, реализирайки фрейм-бола си с комбинация по розовата, която бе в боулк зоната. Разположената до горния борд червена не му позволи да направи сенчъри, но и този брейк бе достатъчно солиден, за да подскаже на публиката и на Дей, че Веселяка от Лестър няма да се даде без битка.



За втори път в мача обаче 37-годишният уелсец отмъкна фрейм под носа на съперника си с точен изстрел по последната черна, натрупвайки добър аванс на интервала - 3:1. Добрата серия на Дей продължи и след почивката, като поредица от 63 му осигури аванс от 71-0, който бе достатъчен за увеличаване на преднината в партиите.

Mark Selby 14 Ryan Day



A break of 63 extends the Welshman's lead to three frames! Any way back for the world number one? #PlayersChampionship pic.twitter.com/rDnV65ZNY2 — Live Snooker (@Livesnooker) March 20, 2018

Веселяка от Лестър направи солиден брейк от 51 точки, спирайки на последната червена, за да си изкове под голямо напрежение комфортна преднина на масата, оставяйки съперника си в нужда от цели три снукъра - 4:2.

Mark Selby 34 Ryan Day



Selby back in business as he adds a break of 71 to close the gap further! Is the comeback on? #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/CFMJcTHMNo — Live Snooker (@Livesnooker) March 20, 2018

Селби намали на 4:3 чрез серия от 71 впоследствие и заплаши да осъществи един от поредните си обрати в момент, когато изглежда притиснат до стената. Страхотен плант от страна на Дей даде начало на печеливш брейк от в осмия фрейм за 5:3, а страхотно разчистване на стойност 133 му осигури прекрасен завършек на завързания дуел.



