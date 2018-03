Англия Лестър изпреварва Ливърпул и Тотнъм за крило от Португалия 20 март 2018 | 18:23 - Обновена 0 0 0 0 1



Leicester City are leading the chase for Egyptian wingerAhmed Zizou, who they believe could be their long-term replacement for Riyad Mahrez — Hady Of Egypt (@hadyelmedany) March 20, 2018 Лестър Сити е фаворит да привлече крилото Зизу, който вероятно ще замени Рияд Марез в следващия трансферен период, съобщават английските медии. Зизу, чието име е Ахмед Сайед, е една от най-големите звезди в шампионата на Португалия, носейки екипа на Морейрензе 22-годишният египтянин е в полезрението на Тотнъм Ливърпул , но "лисиците" са фаворити за подписа му през лятото на тази година. Зизу е бивш играч на Насионал, като премина в Морейрензе през 2017 година, а преди това носи екипа на белгийския Лиерс.

