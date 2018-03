Тенис Ясно е кога ще е първият мач на Григор Димитров в Маями 20 март 2018 | 17:31 0 0 0 2 13



Не е ясно в колко часа точно ще започне двубоят на хасковлията, като сигурно е само, че в дневната сесия в петък гвоздеят ще бъде Новак Джокович срещу Беноа Пер или Миша Зверев, докато вечерната сесия ще бъде “оглавена” от Хуан Мартин дел Потро срещу Юичи Сугита или Робин Хаазе.

Or if 6x Miami Open champion @DjokerNole and newly crowed Indian Wells champ @delpotrojuan are more your style, we’ll see you on Friday.https://t.co/2znw5WSZvu pic.twitter.com/avT7IfVDnu — Miami Open (@MiamiOpen) March 20, 2018

В събота в действие за първи път зрителите ще гледат Роджър Федерер в дневната сесия, а във вечерната Ник Кирьос ще се изправи срещу Орасио Себайос или Душан Лайович. Defending champion @rogerfederer and electric @NickKyrgios headline Saturday's day and night action.



