Хандбал Кой ще триумфира в Шампионската лига? Време е за решителни хандбални битки 20 март 2018 | 16:25 - Обновена 0 0 0 0 0



Най-добре в първата фаза на надпреварата се справиха носителят на титлата от 2017 година Вардар (Скопие) и Пари Сен Жермен. Македонците и френският гранд завършиха на първо място в класирането съответно на група "А" и група "В", осигурявайки си директно класиране за 1/4-финалите. Освен тях, още по пет отбора излязоха от тези две групи, продължавайки към 1/8-финалната фаза. А последните две места в нея си оспорваха заелите първа и втора позиция в групи "С" и "D".



В плейофен сблъсък Монпелие елиминира испанския Адемар Леон след два успеха с 28:24 и 20:19 (48:43), а датският Скиерн постигна две победи над Мотор Запорожие от Украйна - 32:30 и 33:26 (63:58).

The waiting is over, it's game time!

From now on it's all or nothing.@HCVardar @HBCNantes @FCBHandbol @RNLoewen @pickhandball @IFKKristianstad @psghand @SGFleHa @mkbveszpremkc @thw_handball @kielcehandball #veluxehfcl @bgk_meshkova @skjernhaandbold @mhbofficiel pic.twitter.com/pw5gwti9Pn — EHF Champions League (@ehfcl) 20 март 2018 г. Така на 1/8-финалите се оформиха шест сблъсъка, а почти всеки един изглежда непредвидим. Но най-интригуващ би трябвало да бъде този между Монпелие и 9-кратния европейски клубен шампион Барселона. Съперник на победителя от двойката ще бъде спечелилият битката между шведския Кристианстад и германския гранд Фленсбург. Скиерн ще има доста трудна задача срещу Веспрем (Унгария), а който надделее ще трябва да се изправи на 1/4-финал срещу по-добрия измежду Мешков (Брест) от Беларус и друг френски тим - Нант.



Във фазата на най-добрите осем Вардар очаква победителя от двойката между спечелилия Шампионската лига през 2016 година тим на Киелце и шампиона на Германия - Райн-Некар Льовен. Друг от титаните на европейския клубен хандбал Кил ще опита да елиминира Сегед, за да стигне до дерби сблъсък с ПСЖ.

25 YEARS OF THE CHAMPIONS LEAGUE: In 2009 Jesus #Chuchi Martinez scored 17 times for @BM_Valladolid in a #ehfcl game vs #PAOK and his record still stands today! Watch the full video and read Cuchi's story here -> https://t.co/53Z6sZsmHc#veluxehfcl #25yearsCL pic.twitter.com/18Xk6zDEej — EHF Champions League (@ehfcl) 15 март 2018 г. Първите мачове в двойките ще се изиграят в периода 21-25 март, а реваншите са насрочени за 28 март - 1 април. Всички двубои може да гледате



Букмейкърите продължават да считат ПСЖ за големия фаворит за титлата. След звездната селекция на френския гранд са наредени Вардар, Барселона, Веспрем и Киелце. Шампионската лига по хандбал за мъже навлиза в решителна елиминационна фаза. След доста дълга, изморителна и изпълнена с великолепни мачове битка в четирите предварителни групи, 14 отбора продължават да мечтаят за триумф в най-престижния клубен турнир. Двубоите от първия кръг на елиминациите започва на 21 март, а финалът, домакин на който ще бъде зала "Ланксес Арена" в Кьолн, е след малко повече от два месеца - 27 май.Най-добре в първата фаза на надпреварата се справиха носителят на титлата от 2017 година. Македонците и френският гранд завършиха на първо място в класирането съответно на група "А" и група "В", осигурявайки си директно класиране за 1/4-финалите. Освен тях, още по пет отбора излязоха от тези две групи, продължавайки към 1/8-финалната фаза. А последните две места в нея си оспорваха заелите първа и втора позиция в групи "С" и "D".В плейофен сблъсък Монпелие елиминира испанския Адемар Леон след два успеха с 28:24 и 20:19 (48:43), а датският Скиерн постигна две победи над Мотор Запорожие от Украйна - 32:30 и 33:26 (63:58).Така на 1/8-финалите се оформиха шест сблъсъка, а почти всеки един изглежда непредвидим. Но най-интригуващ би трябвало да бъде този. Съперник на победителя от двойката ще бъде спечелилият битката между шведския Кристианстад и германския гранд Фленсбург. Скиерн ще има доста трудна задача срещу Веспрем (Унгария), а който надделее ще трябва да се изправи на 1/4-финал срещу по-добрия измежду Мешков (Брест) от Беларус и друг френски тим - Нант.Във фазата на най-добрите осем Вардар очаква победителя от двойката между спечелилия Шампионската лига през 2016 година тим на Киелце и шампиона на Германия - Райн-Некар Льовен. Друг от титаните на европейския клубен хандбал Кил ще опита да елиминира Сегед, за да стигне до дерби сблъсък с ПСЖ.Първите мачове в двойките ще се изиграят в периода 21-25 март, а реваншите са насрочени за 28 март - 1 април. Всички двубои може да гледате на живо и напълно безплатно на ehftv.com Букмейкърите продължават да считат ПСЖ за големия фаворит за титлата. След звездната селекция на френския гранд са наредени Вардар, Барселона, Веспрем и Киелце.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1006

1