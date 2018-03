Испания Пяна от устата и странни лимони - имаше ли измама в паметния триумф на Испания от 1983 г.? 20 март 2018 | 16:09 0 0 0 0 6



Паметната за испанския футбол вечер в Севиля обаче е станала факт заради измама, убедени са малтийците.



Авторът на единствения гол за гостите тогава - Силвио Демануеле, смята, че домакините са били допингирани. “Имам брат, който се занимаваше с боди билдинг. Наясно съм какво се случва с хората, когато взимат стероиди. Енергията на испанците в този мач не беше нормална. На някои от тях им излизаше пяна от устата и не спираха да пият вода”, заяви той пред испанското ТВ шоу “Fiebre Maldini”.



Тогава въпросният Демануеле изравни за 1:1 в 24-ата минута, а на полувремето “фуриите” водеха само с 3:1.

Watch: Was the Malta team that lost 12-1 to Spain drugged at half-time? https://t.co/Uh3TlwZ5sH pic.twitter.com/2WlRByi9ma — Times of Malta (@TheTimesofMalta) March 20, 2018

Големият срив в играта на Малта дойде след почивката, когато домакините вкараха девет попадения. Тогавашният селекционер на малтийците Виктор Счери има обяснение за това: “На полувремето един нисък мъж, облечен в бяло, влезе в съблекалнята ни и ни предложи резенчета лимон. Играчите си взеха и след това се почувстваха зле. Това беше единственото нещо, което консумирахме. Питат ме дали смятам, че испанците са ни дрогирали по този начин, но аз нямам доказателства.”



Споменатият Силвио Демануеле пък си спомни, че след изяждането на лимона се е почувствал като пиян.



