Къри 2.0 влиза в Драфта

19-годишният Йънг играеше по 35.4 минути средно на мач и се отличаваше с 27.4 точки, 8.7 асистенции, 3.9 борби и 1.7 отнети топки. Сезонът за него и съотборниците му приключи в първия кръг на Мартенската лудост, където Оклахома загуби със 78:83 от Роуд Айлънд, а той вкара 28 точки при стрелба 3/9 от тройката и 6/9 за 2 точки, както и 7/8 от накзателната линия.

Breaking: Trae Young will leave Oklahoma and enter the NBA Draft, he tells @wojespn. pic.twitter.com/dimCFnIfKX — SportsCenter (@SportsCenter) March 20, 2018

Трей прикова вниманието върху себе си с няколко чудовищни мача през годината - 26 точки и 22 асистенции срещу Нортуестърн Стейт, 43 точки (10/18 от тройката) срещу Тексас Крисчън, 48 точки срещу големия съперник Оклахома Стейт, както и 44 точки срещу Бейлър. В 12 мача той имаше “дабъл-дабъл”, като в 11 от тях ставаше дума за двуцифрен брой точки и асистенции и само веднъж за борби.

I will enter the June NBA Draft!!

pic.twitter.com/TM0a2VOdkX — Trae Young (@TheTraeYoung) March 20, 2018

"През почти целия си живот се подготвям за НБА, а сега времето дойде. След невероятната година в Оклахома взех решение да участвам в Драфта през юни и да продължа да преследвам мечтата си за професионален баскетбол", каза Йънг.

Some NBA scouts think Trae Young is just a teaser https://t.co/Gom1QgWQ1X pic.twitter.com/pJRG4HO6Ed — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2018

