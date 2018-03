Испания Властите отхвърлиха предложение на Кристиано 20 март 2018 | 15:09 - Обновена 0 0 0 1 5



Съдебните органи обвиниха футболиста на

Cristiano Ronaldo on the front page this morning. He's offered the Spanish tax authorities €3.8M, they said no. They'd like €25.6M...



Full story:https://t.co/DGuJetVCGD pic.twitter.com/REE4UWfiRq — AS English (@English_AS) March 20, 2018

Кристиано даде показания в съда през миналото лято, като увери, че винаги е бил съвестен в плащането на данъците си и не е нарушил никакви закони. Той обаче изрази мнение, че е обект на разследването само защото е известен.



Иначе преди няколко дни пак AS написа, че Роналдо все пак бил склонен да даде исканите 25,7 млн. евро, но изглежда, че това вече не е така. Данъчните власти в Испания категорично са отхвърлили предложението на Кристиано Роналдо да плати само част от сумата, заради която срещу него се води дело. Според AS европейският шампион е изявил готовност да се раздели само с 3,8 млн. евро и да се признае за виновен по обвинението в укриване на данъци. Хазната обаче настоява да получи 25,7 млн. евро (точната сума е 25 693 315 евро), като от тях неплатените данъци са на стойност близо 14,8 млн. евро (14 768 897 евро), а останалото е глоба.Съдебните органи обвиниха футболиста на Реал Мадрид в съзнателно създаване на специална структура, която да прикрие приходите му от имиджови права. Мрежата от компании е изградена през 2010 година и чрез нея CR7 бил ощетил държавната хазна на Испания между 2011 и 2014 година.Кристиано даде показания в съда през миналото лято, като увери, че винаги е бил съвестен в плащането на данъците си и не е нарушил никакви закони. Той обаче изрази мнение, че е обект на разследването само защото е известен.Иначе преди няколко дни пак AS написа, че Роналдо все пак бил склонен да даде исканите 25,7 млн. евро, но изглежда, че това вече не е така.

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

