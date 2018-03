Сезонът в MotoGP започна с безпрецедентен рекорд

#QatarGP : another incredible record-breaker Losail hosted three battle royals for the first spoils of the year #MotoGP | https://t.co/r4xu8ur7wP pic.twitter.com/q1CvEKgLUo

Сезон 2018 в MotoGP започна по възможно най-оспорван начин във всички класове на световния мотоциклетизъм. Последните обиколки в Moto3, Moto2 и кралския клас се превърнаха в истински трилъри с неочакван край. Доказателството за това е средно аритметичната разлика между първите двама пилоти, преминали карирания флаг, във всеки един клас на мотоциклетизма – само 0.162 секунди.

Всичко започна с Moto3 и битката между Хорхе Мартин и Арон Кане, които решиха спора за победата с разлика помежду си от 0.023 секунди в полза на първия. Moto2 не ни разочарова и продължи в същия дух и Франческо Баная надделя над Лоренсо Балдасари със само 0.112 секунди. Това пък се случи след друга драма – тази на брата на Марк Маркес – Алекс, който стартира от полпозишън, но рядък проблем със задната спирачка го извади от играта.

Dovi 3 – Marquez 0



Three out of three last lap wins for the Italian, against the rider who always, always gives it a shot#MotoGP | #QatarGP https://t.co/5yRc0cNeFp pic.twitter.com/ngqowDs2eg