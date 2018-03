НБА Картър задмина Юинг при реализаторите 20 март 2018 | 14:13 0 0 0 0 2

Congrats to @mrvincecarter15 of the @SacramentoKings for moving up to 22nd on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #ThisIsWhyWePlay #SacramentoProud pic.twitter.com/PnA22VwuFB — NBA (@NBA) March 20, 2018

Феновете в столицата на Калифорния аплодираха Картър след тройката в третата част, изстреляла го до двадесет и втората позиция. 198-сантиметровият баскетболист напомни и за това, с което доби популярност в световен мащаб, като зарадва публиката, завършвайки бърза атака със забивка с една ръка.

.@mrvincecarter15 will never stop dunking pic.twitter.com/JL0KK481YJ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2018

Винс Картър продължава да се изкачва в подреждането на най-добрите реализатори в историята на НБА. 41-годишният ветеран вече е №22 в ранглистата, след като задмина Патрик Юинг и вече има 24 816 точки. Гардът на Сакраменто изпревари легендата на Ню Йорк Никс при домакинската загуба с 90:106 от Детройт Пистънс, при която вкара 7 точки за 17 минути игра.Феновете в столицата на Калифорния аплодираха Картър след тройката в третата част, изстреляла го до двадесет и втората позиция. 198-сантиметровият баскетболист напомни и за това, с което доби популярност в световен мащаб, като зарадва публиката, завършвайки бърза атака със забивка с една ръка.Картър е играл в 48 мача този сезон и за 17.7 минути средно на двубой има по 5.5 точки, 2.4 борби и 1.2 асистенции при 34.8% успеваемост от тройката. В кариерата си има общо 1395 мача и средно по 17.8 точки, 4.5 борби и 3.3 асистенции.

