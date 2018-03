Снукър С болки в гърба и само с две тренировки Мърфи отнесе Уилсън 20 март 2018 | 13:48 0 0 0 0 0

@Magician147 has battled through the pain barrier to overcome injury problems and defeat Kyren Wilson 6-3, making two centuries along the way. #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/razEdqbrA4 — World Snooker (@WorldSnooker1) March 19, 2018

“От години имам проблеми с болки в гърба и врата. В миналото съм се справял да ги държа под контрол, но през последните три седмици нещата се влошиха и трябваше да се откажа от участие в Гибралтар и Румънския Мастърс. Ако трябва да съм честен, не трябва да играя и тази седмица, но не мога повече само да гледам снукър вкъщи и да нервирам жена си с лошото си настроение.

Superb stuff from @Magician147! A run of 133 has seen him go into the mid-session 3-1 up on Kyren Wilson.#LadbrokesSnooker pic.twitter.com/L8w2vcQpA3 — World Snooker (@WorldSnooker1) March 19, 2018

Не бях удрял топка, откакто загубих от Джерард Грийн в Откритото първенство на Уелс. Днес направих две тренировъчни сесии, затова влязох в мача с Кайрън без абсолютно никакви очаквания. Играх по-добре, отколкото някога съм си представял. Това е страхотно и ме зареди с позитивна енергия, радвам се, че ще изиграя още един мач тук.

"I came here with no expectations."@Magician147 admitted he hasn't been able to practise for the last three weeks due to back and neck problems, after his battling 6-3 win over Kyren Wilson.#LadbrokesSnooker pic.twitter.com/csQEqQbyBB — World Snooker (@WorldSnooker1) March 19, 2018

През последните седмици излизах от вкъщи само за да ходя на лечение. Почти всеки ден имах физиотерапия, акупунктура и масажи. Бих платил цяло състояние на някого, който може да отвори гърба ми и да пренареди всичко по правилния начин. Приемаме за даденост свободното движение всеки ден, а с такива проблеми човек осъзнава колко всъщност е щастлив, когато здавето му е наред”, обясни Мърфи. Победителят в “Шампион на шампионите” от този сезон и носител на “Тройната корона” Шон Мърфи се наложи с 6:3 над финалиста в “Мастърс” 2018 Кайрън Уилсън, независимо от болките във врата и гърба, които го измъчваха през последните три седмици. Световният номер седем демонстрира добър брейк-билдинг и със сенчърита от 115 и 133 изгради аванс от 3:1 на интервала, а после спечели петия фрейм по цветовете. Шестият също отиде на сметката на Магьосника, благодарение на разчистване на стойност 47 точки, а Уилсън се съживи с две поредни партии, първата от които взета с поредица от 71. Мърфи обаче доминираше в деветия фрейм и затвори мача в своя полза, като ще очаква Джон Хигинс или Антъни Макгил на четвъртфиналите в "Шампионата на играчите" по снукър “От години имам проблеми с болки в гърба и врата. В миналото съм се справял да ги държа под контрол, но през последните три седмици нещата се влошиха и трябваше да се откажа от участие в Гибралтар и Румънския Мастърс. Ако трябва да съм честен, не трябва да играя и тази седмица, но не мога повече само да гледам снукър вкъщи и да нервирам жена си с лошото си настроение.Не бях удрял топка, откакто загубих от Джерард Грийн в Откритото първенство на Уелс. Днес направих две тренировъчни сесии, затова влязох в мача с Кайрън без абсолютно никакви очаквания. Играх по-добре, отколкото някога съм си представял. Това е страхотно и ме зареди с позитивна енергия, радвам се, че ще изиграя още един мач тук.През последните седмици излизах от вкъщи само за да ходя на лечение. Почти всеки ден имах физиотерапия, акупунктура и масажи. Бих платил цяло състояние на някого, който може да отвори гърба ми и да пренареди всичко по правилния начин. Приемаме за даденост свободното движение всеки ден, а с такива проблеми човек осъзнава колко всъщност е щастлив, когато здавето му е наред”, обясни Мърфи.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 215

1