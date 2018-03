Люис и Джиджи си изпращат пикантни съобщения

И преди е имало слухове, че пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън и топмоделът Джиджи Хадид имат връзка, но този път може би ще се окаже, че двамата наистина са заедно. Съвсем наскоро блондинката обяви публично раздялата си с певеца Зейн Малик, но явно веднага е решила да продължи напред и сега е в обятията на друг известен мъж.

Lewis Hamilton pulls up to Gigi Hadid's bumper after she exits Zayn Malik's lane https://t.co/ftsSStB316 pic.twitter.com/mUQCaKfaX8