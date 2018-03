Финал №1 Марица - Левски пряко по YouTube канала на пловдивчанки

Първият финален плейоф в женската Национална волейболна лига между Марица (Пловдив) и Левски (София), който ще се играе утре, 21 март, в залата на Пловдивския университет, ще бъде показан пряко и в интернет по официалния видеоканал на пловдивския клуб в YouTube.

