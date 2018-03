Испания В Барселона: Числата не лъжат - Меси е пред CR7 20 март 2018 | 11:59 - Обновена 0 0 0 0 1



“Числата не лъжат: CR7 остава далеч от онези 1,21 гола/мач (73 в 60 срещи), които Меси регистрира през сезон 2011/12”, припомнят от Sport.



През въпросната кампания Роналдо също беше отличен с 1,09 гола/мач, но не достигна постижението на аржентинеца.

Top Scorers In Europe This Season:



1 Cristiano Ronaldo

37 Goals



2 Mo Salah

36 Goals



3 Harry Kane

35 Goals



4 Lionel Messi

35 Goals



5 Edinson Cavani

33 Goals



”Cristiano Ronaldo is finished” ‍ pic.twitter.com/6apDWWX5gt — The Football Centre (@UKFootyCentre) March 18, 2018

Звездата на Барселона е по-ефективен от съперника си дори в Шампионската лига, където Кристиано е рекордьор по попадения. Там коефициентът на европееца е 0,79 срещу 0,81 на южноамериканеца.



